On je u razgovoru za Kurir televiziju otkrio sve detalje stvaranja svoje nove pesme "Bela zastava", koju je snimio kao znak zahvalnosti za publiku koja ga godinama sluša i podržava na koncertima.

- Belu zastavu je radila jedna mlada ekipa sa kojom do sada nikada nisam radio, Vojislav Dragojević i njegova ekipa. Onda je supervajzing ekipa koja je svetskog glasa radila na tome, radili su za Tejlor Svift, filmove Džejms Bonda, to je interesantno za PR, ali meni je interesantno što su stručnjaci- rekao je Toni, i dodao da se ova pesma razlikuje od svega što je publika do sada mogla da čuje od njega.