I sve to bi bilo kao i obično da Pavlovićeva nije dobila ideju da u jednom restoranu u Rijeci se oproba kao konobarica.

Da bi što više svoju prepoznatljivu pojavu zakamuflirala, pevačica je pronašla uniformu stavila je kecelju, a onda i kačket. Kada je ušla u restoran niko je nije primetio, a onda je uzela ajncer u ruke stavila pića i kao prava konobarica otišla do stola i gostima isporučila piće. To su bile četiri devojke koje uopšte nisu prepoznale pevačicu. Međutim, kada je Milica pitala devojke gde će biti 9.11 one su rekle na koncertu, a onda im je sve bilo jasno. Milica je skinula kačket i kecelju i devojke su ostale šokirane.