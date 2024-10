- Jutros sam čuo za to. Znate kako, ja tog momka poznajem, sarađivali smo veoma uspešno i on je uvek bio korektan. U njegov privatan život se nikad nisam mešao, a neko vreme ne radimo zajedno, pa ne mogu da vam kažem nešto u šta nisam upućen. Poznato je to da ja ne volim da se mešam u tuđe živote. Naravno da nasilje ne podržavam, naročito nad ženama, damama, to nikako. Smatram da lepim i civilizovanim razgovorom između dvoje ljudi svaka nesuglasica može da se reši i da se prevaziđu neprijatne situacije - rekao je Konjević za Kurir.