- Onda mi je, mislim da je to bilo 4. marta, poslao poruku da je stigao u Beograd i da mu se javim. Odmah sam ga pozvala, a na moje pitanje: “Otkud ti?”, jer sam baš bila iznenađena, a kako i ne bih, uvek me je obaveštavao kad dolazi, počeo je: “Znaš, dva dana sam razmišljao, ne želim više da se zabavljamo. Ja nisam za ozbiljnu vezu!”. Predložila sam mu da se nađemo, da mi kaže u oči sve što ima, a on je odgovorio: “Neću da me neko čeka dok sam daleko. To sam probao sa bivšom devojkom i nije funkcionisalo.” Onda sam rekla: “Kakve to veze ima sa mnom? Meni ne smeta. Ja mogu da čekam. Hajde da se nas dvoje nađemo pa da sve lepo razjasnimo”, a Janko će na to: "Nemam vremena, hoću da noć provedem s roditeljima". Ipak sam insistirala da se vidimo, a onda je on, već nervozno, dodao: “Nemoj da me opterećuješ, moram da se vidim i s prijateljima!” I to je sve. Ni reči objašnjenja... Naravno da mi je žao što smo raskinuli, ali me je mnogo više povredilo što je to bilo na ovako grub način.