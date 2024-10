- Kuća je stvarno zapuštena. Znam da su neki silom ušli, ima dosta ukradenih elemenata - nošnje, ploče, uspomene, plakati, medalje... Mnogo toga je uzeto iz kuće i o tome se takođe vodi sudski spor. Što se groba tiče, tačno je da je na početku bilo zapušteno, sada je poprilično sređen i mislim da je to njena bliža familija sredila. Čeka se sudska podela, kako će se završiti i ko će uzeti u svoje ruke da to profunkcioniše - otkrio je Cirko.

Iako se spekulisalo da je Esma svu svoju imovinu testamentom prepisala državi Makedoniji, njen bratanac nije mogao to da potvrdi.

- Vodi se sudski spor oko nasleđa - od kuće, imovine, muzičkih prava. Sud odlučuje ko je pravi naslednik, da li je to država, neko od usvojene dece ili uža porodica. Nisam video taj testament. Ljudi pričaju i pišu sve te stvari, ali ja ne znam tačno, zato se i vodi sudski spor o tome ko je pravni naslednik svega što je posedovala Esma - rekao je Cirko, napominjući da je pitanje ko je istinski naslednik još uvek nejasno i da se čeka konačna sudska odluka.

- Sa nekom decom koja je ona priznala i usvojila sam u kontaktu, neki od njih nisu tu, neko živi u inostranstvu, ali zbog obaveza, što privatnih, što familijarnih, nismo u svakodnevnom kontaktu, ali kad se pruži prilika nađemo se, ispričamo, evociramo uspomene kako je bilo u to vreme i to je jedna tema tog razgovora, a to su Esma Redžepova i Stevo Teodosievski - istakao je Cirko, pa dodao: