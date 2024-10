- Ako mi verujete, više bih volela da sam ravna kao daska! Obožavam da spavam na stomaku, a ovako je to neizvodljivo jer imam balone umesto grudi, ali dobro, tako je, kako je. Sećam se da se polemisalo o tome da li sam stavljala silikone ili nisam, a kad su se ljudi uverili u to da su mi grudi prirodne, počeli su da pljušte komplimenti. Svi misle da je to odlična stvar, a zapravo to najviše odgovara mom suprugu, koji u svemu tome uživa i voli što sam obdarena. o, da znate da velike grudi imaju i svoje mane.

- Niste nigdje vidjeli snimak na kom mi neko gura novčanice u grudi. Nikada to nisam volela ni dopuštala, možda se desilo jednom iz šale, pa je to neko usnimio. Uvek bakšiš držim u ruci ili stavim oko mikrofona i to je moja politika. Nisam pevaljka, a svako ko želi da časti muziku ili mene može to da uradi na kulturan način. Danas bih bila milijarderka da sam to dozvoljavala, ali ne. Radije bih da nastavim da radim ovako kako sam radila do sada", rekla je Jana jednom prilikom za medije.