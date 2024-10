Njegovi prijatelji progovorili su o Miroslavu i otkrili detalje iz prošlosti pevača, koji do sada nisu bili poznati javnosti.

- Specifičan je jer je ovde Miroslav počeo da igra, a kasnije smo mi nastavili. Bio je i član skupštine Crvene zvezde . Godinama je vatreni navijač. To svi već znaju. Bio je pravi sportista, za razliku od ostalih koji nisu znali da gube. Koncert je mogao da propusti ali utakmicu nikada - dodao je Mijatović.

- Prozvali su ga Italijan, jer je u to vreme često igrao fudbal a bio je nepobediv - otkrili su njegovi prijatelji dok su se prisećali emotivnih momenata koji su proveli sa pevačem.

- Sagradio je čudo. Pre nego što mu je otac umro počeo je da sređuje kuće. Ovu veću planirali su da sruše do temelja, ali su ipak odlučili da je samo dozidaju. Rođeni brat Mikijeve supruge Gordane je arhitekta i on je sve to osmislio. Obično kad leti dođu porodično, onda roštljaju, prave sedeljke u dvorištu, okupljaju društvo. Svoje imanje ne bi prodao za milijarde jer mu je plac uspomena na oca i detinjstvo, a čula sam da će se uskoro i preseliti tu - objasnila je jednom prilikom komšinica za Kurir.