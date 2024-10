- Depresija je bolest dosade . Mnogo ti imaš vremena da razmišljaš, brate moj. Ne, to bi rekla moja baba pokojna, nisi ti gladan. Ma 'ajde, molim te, bolest, pustite me - rekla je Goca i izazvala opštu pometnju u studiju.

- Depresija se pojavila kao bolest, ozbiljna, onda kad su nam ponudili čarobnu pilulu da nam izleče sve bolesti. Pa ispuni sebe, ja ne znam zašto ljudima stalno treba neko drugi da ih ispunjava, ja to ne kapiram. Dolazimo do toga stalno treba neko da puni taj tvoj šaržer koji ti stalno prazniš na gluposti - nastavila je Goca.

- Apsolutno nije istina, molim vas. Znači to je sada kao da sam ja zasadila dve biljke i razumem su u botaniku više od čoveka koji je završio botaniku. Znači ako hoćete da čujete nešto zaista zbog čega postoji nauka, onda ćete poslušati. Imate pravo na svoje mišljenje, da kažete: "Ja mislim da su to gluposti", a s druge strane nisu gluposti zato što se zna naučno i iskustveno da to nisu gluposti. Postoje genetske predispozicije za to, postoje neki situacioni faktori koji osobu gurnu preko granice i sad ćete reći zašto je to danas? Zato što ko se ranije je bavio time, imam nekog tamo rođaka, nešto je čudan. Ili je ono povučen, nismo se bavili time da neko ima psihozu ili bipolarnu depresiju ili baš depresiju. Niko ga nije gledao - rekla je Jelena Stanivuković, a korisnici društvene mreže X oštro su osudili pevačicu: