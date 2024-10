- Već tokom same predstave osetite disanje publike, i to je ta fenomenlana razmena energija, ako je drama tu su tišine i pauze, i vi saosećate, to je taj fenomen. Aplauz je kruna svega toga, a zapravo ste uživali u igri, bilo bi jako površno da kažemo da živimo samo za aplauz, ne, nego za ceo tok predstave i komunikaciju sa publikom - rekla je Ceca.

- Zbilja se ne živi za to da bi vas neko hvalio, pa makar i aplauzom. Niko drugi do vas ne zna koliko je te večeri bilo dobro ili loše, kao što to mi znamo. Mislim da mi živimo za partnera, kad neko zove da igram prvo pitam sa kim. Gluma je najlepšti posao na svetu, on podrazumeva nešto što je u životu ljudski cilj, a to je sloboda - rekao je glumac.