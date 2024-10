"Ona je zlo illuminati, miriše mi na dramu

U ledu Adam Michel, miriše mi na glamur

I više nego diva, znači ne treba reklamu

Jer paparazzi prate šta kači na Instagramu

To što radi svaka kopira čim presluša

Ma džaba dijamanti, nikad neće bit' Karleuša

Ko*a me radi, opet u novom hotelu sam

U delu sa ribom opasnom k'o da u kartelu sam

Ima MILF pare, gledaj kako lomi

Du*e bolje nego Kim, a to lajka i Naomi

Povučem dim, stanem da se ne otmem kontroli

Kao Cezar u Rimu, tu je da vlada i vodi

Vozi me k'o Pagani friziran

Lepa k'o boginja, hipnotizira

Vodi ovo s*anje, puni naslovne strane."