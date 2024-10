- I kao dete sam volela da se bavim pevanjem i nekako sam se trudila da pratim sebe. Pevala sam kvalitetne pesme, ono što se meni dopada i imala dosta koncerata, od hala do trgova ali i pozorišnih dvorana, kao i dosta putovanja. Ovaj posao nosi mnogo lepog sa sobom, nosi istina i neke ružne detalje kao i kod svakog posla, ali kad se sve sumira to je to. Zadovoljna sam i zahvalna publici što je uz mene svih ovih godina, jer da nije njih, ne znam da li bi sve to imalo smisla. Naravno da moramo da pevamo zbog sebe, ali kad je tu publika koja to prepozna, podrži i bude tu godinama, mislim da je to ono što nema cenu – naglasila je pevačica.

- Mislim da je to ono što publika priželjkuje evo već godinama, a mi im nismo dali. Bilo je jednom samo, na „Banjaluka festu“ sa Simfonijskim orkestorm iz Banja Luke, i to je stvarno bilo nekako veličnstveno. Ta scena, ambijent, moj i Ivanov deo koncerta, pa smo zajedno pevali nekoliko vanvremenskih dueta. To je ljudima bilo za pamćenje. Volela bih da se to ponovi u Beogradu i većim gradovima u regionu, ali otom-potom. Da to bude retko i u specijlanim prilikama, jer on ima svoju karijeru, ja svoju. Ne bih volela da previše to mešamo, već da to budu zaista neki posebni momenti – rekla je Jelena.