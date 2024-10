- Zola i Miljana, spoj katastrofa, gledamo unazad šest godina, oni četiri dana ne mogu da sastave zajedno. Nekako se uvek viđaju nedelju dana pre rijaltija. Inače celo leto, u Petrovcu smo bili na moru, ja sam prisustvovala njihovim razgovorima, jer ona pusti na interfon, tako da sam svaki razgovor čula. Celo leto joj je tražio novac, čak sam mu i ja poslala hiljadu evra, govorio je: "Dužan sam, jure me, ubiće me, ne mogu da dođem i da se opustim, mnogo sam dužan, mnogo me napinju" i onda Miljana plače: "Mama to je jedan moj honorar da mu dam, da mu dam ovo", ja joj kažem: "Miljana ti ćeš sad ovo da mu daš, za pet dana ponovo će da traži" i tako je i bilo. I onda je rekao: "Pošalji, pa ću da dođem da se vidimo", Miljana nađe neku vilu na Staroj planini, on kaže: "Gde tamo? Ja sam gledao Santorini, tamo se niko nije slikao"...Ja sam joj rekla da se mane toga, da nema ko pare da mu da i zna da si ti tu. Ona je celo leto jurila da napravi pare na drugu stranu da pošalje njemu, kocka se, ma ne možemo da je uhvatimo...Vidim da onaj balvan u svakoj izjavi govori kako je novac kod Marije. Naravno da je novac kod Marije, ja Miljanin novac čuvam i nikada ne pričam šta smo kupili, šta ima Željko, da li ima nekretnine i ostalo. I ona mi je zahvalna na tome, uvek mi kaže: "Mama, da mi nisi sačuvala, ja ne bih dinar odavno imala", a on u svakoj trećoj rečenici: "Novac kod Marije", a šta to znači? Krivo mu je što nije kod njega. On je i tužen, ja sam razgovarala sa psihijatrima, ona pije lekove, a on kao zdrava osoba svesno koristi bolesnu ženu. Tako da idemo na tu soluciju da dobije zabranu prilaska, jer je sve vreme uznemirava psihički, govori joj sve i svašta, samo novac traži od nje. Mi imamo sve razgovore snimljene na Miljaninom telefonu...Imao je on šest godina i da se menja i da se popravlja i da se dokazuje. Dokazao je on sve što jeste, sve ono što nije dobro za Miljanu. To je čovek koji koristi nedozvoljene supstance, koji uz to i pije, kad nema supstanca, pije lekove za smirenje jake...Šta on stvarno želi dete? To je samo pričao zbog javnosti. Što kažu: "Lakše konju bez samara", nema više čovek ni brigu ni muku, otišao čovek da proslavi, a to što Miljana ide da se čepi tamo i da se mi tresemo, ne da nije kriv on, kriva je ona, ali i on jer zna sa kakvom devojkom ulazi u vezu. Nikada nije hteo da se slika i da objavljuju da su zajedno, meni pošalju sliku, ali javno ne...Čak i kad je takva kakva pričaš, što se viđaš sa njom? Tako da, pokušavao je na sve moguće načine da je iskoristi, ali će sada ići sve preko suda. Neću kao majka da dozvolim da manipuliše i da je izrabljuje emotivno i psihički, jer je ona potrebna svom detetu zdrava - dodala je Marija.