foto: Damir Dervišagić

foto: Damir Dervišagić

foto: Dragana Udovičić

foto: Dragana Udovičić

- Ja sam čovek koji voli sve religije na ovom svetu, a jedna od omiljenih mi je budizam. Indija je zaista čarobna i ne kaže se uzalud da se u njoj nalazi ključ života jer je zemlja duhovnosti. Ona je svake godine moj san jer se tamo osećam kao da sam ponovo rođen, pošto čovek pobegne od svog licemerja i lažnog života materijalizacije. Nikada ne pripremam sebe posebno kada odlazim u to sveto mesto. Inače sam vegetarijanac, a tokom mesec dana boravka u hramu Sai Babe ne uzimam ni kap alkohola. Ne mogu da kažem da sam svetac, ali znam sebi da kažem ne. Meditacija mi mnogo znači jer me opušta i regeneriše – tvrdio je Sinan i opovrgnuo priče da je Sai Baba član sekte.

foto: Dragana Udovičić, profimedia

- Sai Baba je duhovni vođa koji ima stotine miliona pristalica iz svih religija širom sveta. Za njegov rođendan dolazi pet miliona ljudi, među kojima i dvadeset predsednika raznih zemalja, čuveni glumci i reditelji kao što su Stiven Sigal i Stiven Spilberg. Svi oni sede na darsanu i čekaju da mu poljube nogu i ruku. Ljudi prvo treba da vide šta se tamo dešava, a onda da pričaju da li je to sekta ili nešto drugo. Gledao sam kako Sai Baba iz ruke materijalizuje vibuti, sveti prah, koji je nošen na analizu i dokazano je da nije zemaljskog porekla. Iz medaljona se materijalizuje amrita za koju je takođe dokazano da nije zemaljskog porekla, a njome se hrane deca u jednom domu. Bio sam prisutan i materijalizaciji prstenja, satova i lančića, kao i ozdravljenjima mnogih ljudi. Srećan je onaj koji ode kod Sai Babe. Ali, kao što on kaže, kod njega mogu doći samo oni izabrani, koje pozove. Ipak, ne razmišljam da starost provedem u Indiji, već sa mojom Sabinom u našoj zemlji. Ona je nešto najlepše što mi se dogodilo i stalno se zahvaljujem Bogu što mi je poslao jer je ljubav mog života. Shvatio sam da se bez novca ne može, ali on nije najvažniji. Niko nije odneo na nebo ništa osim cipela i odela. Zato sam se i ja mnogo promenio i trudim se da idem putem ispravnosti. U životu mi je najvažnije da mi je porodica zdrava, da se volimo i poštujemo – govorio je Sinan.