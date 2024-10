- To me je vratilo u 2014. godinu, kada su bile poplave u Obrenovcu. To su katastrofe koje čovek nikada ne očekuje. Možda je sada do ljudskog faktora, ali ne možeš protiv prirode. Sada treba da se vodi računa kako da se pomogne tim ljudima. Te živote više niko ne može da vrati, to niko ne može da nadoknadi, ali bar ta materijalna šteta, barem tu možemo da pomognemo, najviše mi, koji imamo nekakav uticaj. Bilo gde da se to desi, velika je šteta, bez obzira na razlike koje nas stalno razdvajaju. Puno je više stvari koje su nam zajedničke, vidim da se ceo region ujedinio i drago mi je zbog toga.