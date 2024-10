Njih dvoje su uživali u ljubavi skoro dve godine, a do raskida veze, koja se dugo držala u tajnosti, prema rečima dobroobaveštenog izvora, došlo je zbog mnoštva poslovnih obaveza, zbog čega nisu mogli da se posvete jedno drugom koliko su to oni želeli.

- Nije bilo nikakvog burnog raskida. Ostali su u prijateljskim odnosima. Njihovi zajednički prijatelji navijaju za to da se pomire, tako da je sve moguće. Marija je u poslednje vreme imala brojne poslovnE obaveze, pa je bila na relaciji Njujork - Milano - Pariz, dok je Alister imao svojih obaveza oko biznisa u Americi i Velikoj Britaniji. Poslednjih nekoliko meseci su provodili jako malo vremena zajedno, tako da je sve to uticalo na to da se malo udalje. Mariji je karijera sad na prvom mestu, a svetske modne kuće se bukvalno otimaju za nju kako bi njihove modele prošetala na Nedeljama mode - završava naš izvor.