U intervjuu za Kurir kontroverzni biznismen iz Novog Sada dotakao se mračnih devedesetih, žena, a odmah na početku smo ga kako red nalaže upitali za zdravlje. - Dobro sam, popravljam se. Bitno je da mogu da se krećem. Glava ko glava radi nekako. Ja sam kao Robokap. Je l ima žena bar? - Ima, ubiše me. Sve neke bogate me spopale. Sa jednom imam veliki problem. Ona je najveći zlotvor. Završila je dva fakulteta, udala se za 20 godina starijeg pilota, normalno iz interesa. Volela ga je dok joj mnogo toga nije prepisao. Logično. Taj čovek ima četvorosoban stan u centru Beograda, vilu na periferiji, kuću u Kamenici i sina od 21 godinu i prepiše sve jednoj ćurki. Je l' to normalno? Nije. Znači da mu je isprala mozak i da mu je vračala dok je bio bolestan. Nije nikome dala da priđe dok nije potpisao. I sada meni glumi ludilo. Htela je i za mene da se uda i sad me ucenjuje. Eto šta žena radi. Ne znam kao da se spasim.

A Kristijan Golubović?

- To je budaletina. Čovek koji je stvoren za cirkus i sa njim nema priče. To je jedan cirkusni majmu. On treba da ide u svinjac, nije on za među ljude. U zatvoru je bio takozvanom dečijem odeljenju, sve vam je jasno.

Kako gledaš na ove današnje starlete, toga u vaše vreme nije bilo.

- To su teške k********. Prodaju se za drogu. Nemaju ni stila nikakvog. To u moje vreme nije bilo tako. Znao se red, pa i takve. Morao si da se namučiš oko takvih, a sada one muvaju muškarce. Sve neke kao zarađuju milione, a nigde nema para. Samo naduvavaju prazne priče.

A sa Gocom Božinovskom je l' si u kontaktu?

- Redovno. Zvala me je letos da idemo u Sutomore. Nisam mogao, ne mogu ja da mrdnem. Umrtvio sam se bio. Nisam imao auto, a lopovi su mi ukrali tri bicikla. Išao sam samo peške i na trčanje. Goca je laf žena. Ona me je jedina iskreno volela i u muci i ovako.