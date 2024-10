Naime, NIKO, koja je prošle godine učestvovala u švedskoj verziji čuvenog "Idola" i bila nazvana naslednicom Adel, svoje pesme snima u Sofrinoj produkciji. Nakon uspeha svojih prethodnih singlova "Need you" i "It' only Love", koji su postali hitovi na radijskim stanicama širom Švedske, snimila je i treći pod nazivom "Love is Real", i već na prvo slušanje osvojila je srca publike. Ova pesma obećava da će postati radijski hit ne samo u Švedskoj, već i na digitalnim platformama širom sveta.