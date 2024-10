- Ja sam pevač starog kova, pekla sam zanat kad je postojala kolegijalnost u ovom poslu i poštovanje na estradi, ali toga sada nema. To što je meni Seka uradila sa koncertom ja ne bih ni svom najvećem neprijatelju. Pre ili kasnije svako pokaže kakav je. Kažeš da mi želiš dobro, a namestiš da ti koncert bude nedelju dana pre mog. Ma majke ti? Kad se sve to izdešavalo toliko sam bila povređena kao čovek, da ne mogu to da vam opišem. Osoba koju sam smatrala jednom od najbližih prijatelja bez razloga mi je zabila nož u leda. Ali dobro. Ja verujem u Boga i znam da on svakom da po zasluzi - istakla je tad Bubamara.