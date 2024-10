- Došao je moj red da uđem u more i zaronim među morske pse dok me vodič snimao podvodnom kamerom. Naravno svih pravila sam se pridržavala i dok sam još bila na površini mora vodič mi je objašnjavao u kojem smeru da zaronim. Osetila sam ugriz na desnoj podlaktici. Na trenutak sam se sledila od šoka, ali nisam osetila nikakav oblik agresije od morskog psa, nikakve nagle kretnje, imala sam osećaj kao da me slučajno ugrizao. Zašto? Zato sto vodiči bacaju mrtvu ribu s broda kako bi okupili jato morskih pasa u blizinu ljudi u svrhu boljeg iskustva i videa. S obzirom na to da je vodič bacao ribu u mojoj neposrednoj blizini mislim da je morski pas zabunom ugrizao moju ruku umesto ribe, nije nastavljao da napada", rekla je Ela.