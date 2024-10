- Dokle god to ne pravi razdor u duši jednoj ženi, onda je sve to prihvatljivo. Ako ti to čini život lepšim onda je to u redu.Osim ako nije reč o prevari.Ako je ženi neophodna ta seksualna satisfakcija, onda nemam ništa protiv toga.

- Smatram da veza bez obaveza nije greh ukoliko je žena slobodna i muškarac slobodan, pa imaju neku vrstu dogovora. To je danas moderno, to su novi ljubavni odnosi. Kada sam ja odrastala to je bilo apsolutno nepojmljivo, danas su okolnosti takve da ako je žena slobodna, zadovoljna, ako nema stalnu vezu nije loše da se preusti nekim strastvima, ako joj to čini život lepšim. Ne mogu da kažem da je to uvek emotivno dobro za ženu i ne mogu da kažem da to ne boli, ali ako ona u tome traži neku vrstu zadovoljstva što da ne. Svakako je bolje da svako od nas ima nekog emotivnog partnera za svaki dan.