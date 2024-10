- To leprša, ona je kao devojčica, kao loptica skočica, kao onaj čupavac iz kutije. Sa svima komunicira, leti. Mislim da je taj venecuelanski temperament veoma blizak nama. Imamo neke sličnosti. Snimali smo zanimljive scene, čak sam ja bio pored nje u junačkim gaćama, ja to zovem pidžama, one duge gaće, njoj je to bilo simpatično. Gledao sam "Kasandru", to se porodično gledalo - ispričao je Đuro Palica.