- Bila sam osam sati i dva minuta mrtva, konstatovana mi je smrt . Rekli su i mojim roditeljima to, jedino moja baka nije verovala da sam mrtva, nije htela da se tog dana opriosti od mene, nego je želela da me vrati u život i desilo se tako. Tri puta sam reanimirana, bila sam 45 dana u komi. Od tada sam se okrenula Bogu i hvala njemu što sam sada ovde – ispričala je pevačica za Grand i dodala je je nakon izlaska iz bolnice usledio težak period:

-Oporavak je za mene bio veliki izazov, kada sam otpuštena iz bolnice dijagnoza je bila da sam totalni invalid. Sećam se da mi je doktor rekao ako sa štaka siđem na štap da treba da slavim taj dan. Iz bolnice sam izašla 6. septembra, a već sam za Novu godinu pevala. Imala sam strašne bolove, to je borba za život i moraš da se boriš. Ne sme čovek da odustaje nikada.

-Prvi put smo se sreli na setu kada je bilo snimanje, on je izuzetan domaćin. Samo reči hvale imam za ekipu, to je bio teren koji meni ranije nije bio poznat. Sećam se kada je bila premijera filma, ljudi su me pitali kako je bilo, a ja sam bila presrećna i ushićenja i sve što bih rekla, bilo bi malo. Glumci i ekipa su dobri, sve je prošlo bez ikakvih problema – ispričala je Danica, a onda otkrila da li je pre snimanja išla na časove glume: