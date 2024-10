- Dragi moji, dužna sam da vas obavestim o tome da je došlo do velike neprijatnosti kada je u pitanju moj angažman za doček 2025. godine. Ovo radim zbog svih vas koji ste planirali da zajedno uđemo u novu godinu, ali i zbog toga što želim da moja publika zna šta se dogodilo, kako bih na vreme sprečila bilo kakvo izvrtanje i manipulisanje informacijama.Za doček 2025. godine trebalo je da pevam u Beogradu, na Sajmu, sa mojim kolegom i prijateljem Urošem Živkovićem. To je ono na šta smo moj menadžment, i prvenstveno ja, pristali. Ugovor je potpisan još u martu mesecu. Međutim, organizator je samoinicijativno odlučio da ja, umesto na dogovorenom Sajmu, pevam na drugom mestu, na kojem takođe on organizuje doček.Da sve bude još neverovatnije, za to sam saznala tek kada je izašla reklama za doček na tom drugom mestu, a ne na onom koje je bilo dogovoreno - rekla je pevačica, a potom obavestila fanove o svojoj odluci: