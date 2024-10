Aldina Bajić, pevačica iz Bosne i Hercegovine, mučki je pretučena od strane svog supruga Adisa Cigure pre dve nedelje.

Da situacija bude gora, snimak na kom se vidi kako je on tuče širi se društvenim mrežama, te ne postoji osoba koja je ostala imuna na ovakav zverski napad.

U prvoj ispovesti Aldina opisuje trenutke te kobne noći. Ispričala je kako je pre Cigure imala momaka, koji su bili "opasni’ mafijaši", no nijedan joj nikad nije uputio ružnu reč a kamoli je povredio.

Opasni mafijaši

- Ja sam imala momaka koji su bili opasni mafijaši i, nikada, ama baš nikada ni jedan mi nije ružnu reč rekao, a ne da je digao ruku na mene. A, to je sve zbog toga što sam korektna i poštena. Sve dok sam sa nekim ja ga volim i voleću ga i nikada ga prevarila ne bih. Ali, onoga trenutka kada počneš da tražiš previše od mene, kada shvatim da nema više privatnog života, osim poslovnog, onda počinje da se sve to ljulja. Neka me pljune svako u lice ako nađe nešto ili neku grešku u mom telefonu.

Jedina moja greška su psi i mace, ali ja to volim, ja ih volim i oni su moja terapija. Ne mogu ja da dovedem ljude na nastupima, ako ih nema. Ne mogu ja da nacrtam pare onoliko koliko nekom treba, to je jednostavno nemoguće. Uvek je gledao neki nivo, te moraš ovo te moraš ono. Ne moram ja ništa. Živela sam sa pet maraka sa mojom mamom i petoro braće i sestara, navikla sam tako i to je moj život.

Mene neće i ne može da promeni ni 5.000 niti 50.000. Ja sam sa mojom mamom od desete godine čistila kuće, stanove, brinula o starijim ljudima. Ne može me promeniti slava ni nastupi, ni koncerti. Slava i nastupi sve će to jednom proći, treba ostati prizeman i čovek.

A onda opisuje stravične detalje:

Stidim se

– Kada me udario nogom u glavu, e tu je bio moj kraj. Ja taj snimak ne mogu i ne smem da pogledam. Sramota me je, strašna me je sramota od svega toga što se desilo. Jednostavno, ja se stidim toga, ne mogu sama sebe u ogledalo da pogledam. Ja se stidim toga, a zbog čega ni sama ne znam?

Prijavite nasilje

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni.

Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova.

