- Dobijam minimalac, ali pošteno zarađen. Mi smo žene čudo. Dok nisam počela da radim punom parom, prvo, bilo mi je potrebno jedno vreme da se odmaram. Da ne radim ništa, da ležim i da gledam svoje omiljene serije na TV u boji. A onda sam shvatila da me to dovodi u jedno stanje letargije i da nije dobro za mene, ni fizički, ni psihički. Onda sam se okrenula mojoj maloj oazi Velikoj Moštanici. Ali moj život sam po sebi je veoma dinamičan, jer moj brak je u Atini, ja sam ovde, stalno se putuje i negde idem. Meni u stvari nikad nije dosadno. Stigla sam, recimo, prošlog leta da počitam neke knjige koje nisam stigla do sada. Samo dosadnom čoveku može da bude dosadno.

S obzirom na to da je uvek otvoreno govorila o svemu, bilo da je o privatnom ili o poslovnom životu reč, Mančićeva je otkrila koliko joj se to puta obilo o glavu i kada joj je bilo najteže.

- Kada sam bila privatno otvorena, svako je mogao da me povredi kako je hteo, i to je bila jedna užasna degradacija i mene kao žene, i moja profesionalna degradacija, U jednu ruku, to je bila jedna mala smrt koju sam, doživela i srećom - preživela. Tada sam bila privatno veoma povređena, i na stubu srama. Što se tiče profesionalnog života bilo mi je najteže ako zakasnim na avion. Dešavalo se da pobrkam letove, u ono vreme velike Jugoslavije, kada je bilo puno posla. Dešavalo mi se da napravim grešku prosto, u rasporedu. Da se vraćam iz Njujorka, dođem na GFK aerodrom i vidim Jatov šalter prazan. Pitam: “Pa kad ide avion?”, a službenica mi odgovara:“Gospođo, to je bilo jučer.”I onda moraš da platiš prenoćište, moraš da platiš ponovo avionsku kartu, a onda moraš još neke druge obaveze da sustigneš. Trebalo je da letim direktno za Dizeldorf i to mi je bila najveća avantura i najveći udarac po džepu u mojoj karijeri, ali i najveći blam - govori Suzana za medije.