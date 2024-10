- On je tražio tu jednu Maju, ali ona nije bila tu, a ja sam tog dana došla do moje sestre. I ona mu kaže - Maja nije tu, ali tu je Lidija.

- Nisam sebe videla u tome, šta ću ja u butiku, ja i haljine ne idemo zajedno. I on reče mojoj sestri da ja odem do Jugoslavije i da se javim Ceci. Dvoumila sam se jer, tek stigla sa treninga, em gde ću na razgovor za posao u trenerci. Ali čujem dobra je plata. U to vreme 500 maraka kad su svi imali po tri marke - ispričala je Lidija koja je ušla u butik i rekla po čijoj preporuci je došla.

- Rekla mi je da bih već od sutra počela da radim ali u muškom butiku. Ja sam tek tad saznala da tu ima četiri butika. I sad ne mogu da kažem da neću. I pojavljuje se Željko. Odmah ga je pozvala da me upozna i odmah mu i rekla da sam došla sa treninga. A Željko kad čuje da treniraš, ne pušiš, ne piješ on se oduševi. On me pogleda i kaže - dobro, super, radila bi već od sutra od 12 do 8. Pogledao me i pitao - ima li još neka takva kao ti. E, rekoh mu, kao ja ne postoji nijedna - dodala je Lidija koja tada o Arkanu nije ništa znala.