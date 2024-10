Ana Bekuta ostavila sina u domu foto: Damir Dervišagić

Anin sin je jednom prilikom rekao da razume zašto je njegova majka to učinila, te da to nije ostavilo bilo kakve posledice na njega.

- Otkako znam za sebe, znam da je ona bila prinuđena da jedan deo života bude bez deteta. To se nikada nije krilo od mene, niti je na mene ostavilo bilo kakve posledice. Majka mi je sve to nadoknadila kasnije, i mnogo više od toga. Nas dvoje i danas pričamo o tome. Verujte da sam na taj period uvek gledao najnormalnije. Taman posla da sam majci zamerio što je morala da me da u dom. Nikad joj to nisam prebacio. Moja majka je to morala da uradi jer je takav bio zakon tada - izjavio je Igor jednom prilikom i dodao da nije u kontaktu sa svojim ocem.