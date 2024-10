- Dobar dan, odnosno dobro jutro sa moje strane. Ja sam juče stigao, ali normalno pratio sam dok sam bio u Beogradu. Mogu da kažem da smo mi sa ove Istočne strane imali sreću i da nas nije zakačilo, kao što je Zapadnu obalu. Uragani, oni svake godine počinju početkom avgusta, završavaju se negde krajem oktobra i to je ta sezona. Svi na Floridi, pa i u Teksasu očekuju to, imaju veliko iskustvo. Postoji organizacija, priprema za bezbednost - rekao je, pa dodao:

- Zapadnu obalu je zaista uragan dosta pogodio, međutim, na svu sreću nije ni toliko napravio štete koliko je on bio masivan. Govorilo se da je ovo bio najmasovniji uragan koji je udario Floridu. I na Istočnoj obali su se ljudi pripremali za to. Kako se pripremaju.

- Sve što držite napolju morate da sklonite, jer može da se desi da se u trenutku vetra razbiju prozori zbog stvari koje se drže napolju. Više stradaju one stare kuće koje su iz 50-ih i 60-ih godina koje su se pravile od drveta. Novije kuće su od čvrstog materijala. Prozori i vrata staklena, to je staklo debljine kao pancir. Obavezno je da svaka kuća koja se gradi ima takvo staklo, prozore koji su izdržljivi na uragane, do čak 150/160 milja na sat, gde ne mogu da naštete kući. Obavezno je i da sve novije kuće imaju svoje generatore jer je to jedini problem, po završetku uragana, dolazi do nestanka struje i poplave koje nanese okean.