- Bavila se crnom magijom, ali nije znala da pored sebe imam belog maga, doktora za te stvari. Sve što je želela da mi se desi njoj se odmah vratilo. Jednom prilikom je želela da se vidimo i da upozna moje ćerke, da im daruje poklone. Donela je neke medaljone sa čvorovima, šišmišima i dva telefona. Moj prijatelj mi je rekao da razvežem sve čvorove, da ne unosim u stan i da ćerke to ne nose. Mobilne telefone možete da nosite i pare da trošite. Rekao mi je da mu hitno to donesem u Makedoniju i kada je on opevao sve te pesme njegove, ona se javila iz bolnice. Sve joj se vratilo - istakao je Zoran ekskluzivno za Kurir.