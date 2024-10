- Ja sam pre bombardovanja naše zemlje bio u vojsci. Služio sam u specijalnim graničnim jedinicama u kasarni u Surdulici. Pamtim to kao izuzetan lep period. Stekao sam mnogo prijatelja sa kojima se i dan danas družim- prisetio se Zoran za Kurir.

- Interesantno je to da sam ja drugačije izlgedao i pre vojske. Ja sam radio kao model i uvek bio u modnim krugovima. I u osnovnoj školi sam imao dugu kosu, pa sam se onda šišao na kratko-istakao je.

- Ja sam samo jednom radio svoje usne. Meni se tada tako dopalo, ali sam pre nekoliko godina izvadio silikon jer se u to vreme na taj način stavljalo, jednostavno nije bio dostupan hijaluron. Ima mnogo ljudi koji me znaju iz tog perioda i onda ja njima nisam neobičan ili čudan, ali sada kada sam objavio fotografiju iz vojske ljudi me zovu, kao da sam objavio ne znam ti ni ja šta. U moje vreme nije bilo modernih telefona, tada su bile samo fotografije za uspomenu.