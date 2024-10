- Ja sam to prenela kroz moje shvatane pitanja vrednosti i šta smo mi to kao ljudi. Mišljenja sam da smo svi mi obični i da je "nova rasa" obična ljudska rasa bez predrasuda. Mnoge stvari nebitne, svi ćemo umreti, pa zašto kroz život ne bi išli što pozitivnije?

- Moj partner takođe nije mogao da prisustvuje promociji jer nije bio u zemlji, ali ja sam neko ko jako poštuje tuđe živote i obaveze. Ne smeta mi što se nije pojavio jer ne volim da se preterano o tome i priča, ne želim da on postane materijal za promovisanje moje nove pesme. On vrlo poštuje moj rad i maksimalno me podržava, ali smatram da je dobro to što ne poseduje veliku želju da se eksponira zajedno sa mnom - rekla je Zejna i potom otkrila tajnu njene uspešne veze: