- Pojavio se u Prijepolju 15 dana nakon razvoda sa detetom od tri i po godine. To je bio prvi put da je sina iz tog drugog nazovi braka doveo kod roditelja i među rodbinu. Šeta sav ponosan - rekao je dobro upućen izvor i otkrio da niko od rođaka i komšija nije znao da Dženan ima vanbračno dete sve dok nije došlo do razvoda sa Samirom.

- Razveo se u julu, niko nije znao da ima prvo dete do tada. Dete je rođeno 2021. godine, a niko nije znao da postoji do sada. Sve se izdešavalo u periodu od jula do oktobra, saznalo se da ima prvo dete, razveo se od Samire, dobio je i drugo dete... - zaključio je izvor.

Sa druge strane, pevačeve komšije iz Beograda, gde je živeo sa drugom ženom, kažu da do skandala u novinama, kada su pročitali da on zapravo ima zakonitu suprugu Samiru, nisu ni znali da devojka sa kojom ga viđaju nije upravo ona.

- Mi smo bili uvereni da je to ta Samira, kako se već zove, i da mu je to supruga. Iznenadili smo se kada smo pročitali u novinama da je zakonita supruga u Prijepolju, a da je ovo nova žena. Nisu se oni eskponirali, ali ni su se ni krili. Šetali su dete tu po kraju. Doista, ovo nije mesto elitno gde bi ga neko mogao videti od sedme sile. Ali, eto kada se desilo da su snimljeni i kada je to počelo da se širi mrežama i po medijima, on je poludeo. Preselili su se pre nego što se rodilo drugo dete, mislimo da je zbog toga, a možda su samo tražili veći stan sada kada ih je više, kaže ovaj momak.