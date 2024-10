- Bila sam skoro godinu dana u Grčkoj, snimali smo albume oboje, Toše je imao stan u Glifadi kao i ja. Svaki dan ja ga pokupim kolima u centru Glifade i vozimo se do centra Atine, gde je bio Fivosov studio. Vozili smo se po 45 minuta, ja klinka on klinac, ja sam tada imala 21 godinu, a on mislim 18. Ja tek položila i vozim, pa zamislite kako sam vozila tu "opel korsu", al sam bila najhrabrija na svetu. On je celim putem pevao, pa onda peva nekoliko sati u studiju, pa i u povratku opet celim putem peva...- prisetila se Jelena u Lazarov podkastu.