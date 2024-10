- Šta god i gde god treba nešto da završim, odem kolima. Oca Milovana nisu videli ni moji baka i deka, tako da ne znam gde je. Pokušavam da zaboravim to što mi je taj čovek uradio, ali bojim se da ću pamtiti to dok sam živa.

- Kada se to desilo, istrčala sam iz crkve u suzama. Došla sam kući i videla da krvarim. Moji su me pitali šta mi se desilo, slagala sam ih da me je zaboleo stomak. Posle toga više nisam htela da idem u crkvu, ali me je tetka naterala jer nije znala šta se dogodilo. Otišla sam sa njom, ali nisam mogla da uđem u crkvu. Kada je otac Milovan izašao iz hrama, sledila sam se. Tada mi je rekao: "Ako budeš nekom rekla, znaš da ti neće verovati" - kaže zadrugarka i dodaje da ju je sveštenik ubrzo ponovo napastvovao: