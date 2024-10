- Odrastala sam kao i sva druga deca. Iako sam bila svesna očeve popularnosti i velikog uspeha, nikada se zbog toga nisam smatrala posebnom niti drugačijom. Tata je uvek bio tu za mene kroz moje odrastanje i trudio se usmeravati me ispravno, i životno i poslovno - počela je Mina izlaganje, pa otkrila da li je imala određene privilegije zbog njega:

- Ne, baš suprotno. Završila sam državne škole i Muzičku akademiju. Nikada nisam imala privilegije, niti su mi se vrata otvarala zbog mog oca. Roditelji su me učili da se za sve moram izboriti sama, a oni su uvek tu da me podrže ili pomognu. Naravno, bilo je i trenutaka kada sam se susretala s poteškoćama upravo zbog poznatog oca od strane pojedinih profesora ili vršnjaka, ali sve je to sada iza mene.