- Brzo je prošlo tih dvadeset godina, što se mene tiče, za taj početak me vezuju samo neka lepa dešavnja. Naše zajedničke turneje, zajednički život. Bilo je tu svega i svačega, ali je uglavnom bilo više lepih stvari – rekao je pevač za Grand.

- Mi smo bili deca koja su došla sa sela i krenula u beli svet, nismo ni znali šta nas je snašlo. To je bio neki period kada je sve bilo drugačije, svet je bio drugačiji. Mi smo svi tada mislili da će do kraja života ostati tako, da je to taj svet u kome živimo – kazao je Nemanja, a zatim se osvrnuo na današnja dešavanja na estradi: