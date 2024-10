Iskoristite predstojeće oktobarske dane i uživajte u jesenjim bojama evropskih gradova po takozvanim Last minute cenama paket aranžmana.

Uz atraktivne cene paket aranžmana, pravi je trenutak da rezervišete svoje putovanje i uživate u magiji ovog grada – agencija “Travelland” je spremila LAST MINUTE ponudu za avionski aranžman sa polaskom 20.10. na 3 noćenja po ceni od samo 299 evra. Naredni polasci su zakazani za 24. i 27. oktobar. Paket aranžmani na 4 noćenja imaju polaske 23. i 24. oktobra po ceni od 419 evra.

Za koji dan možete se naći i u magičnom Lisabonu . LAST MINUTE cene odnose se i na ponudu za istraživanje portugalske prestonice. Lagani jesenji dani su savršeni za otkrivanje bogate istorije, muzeja i zamkova, kao i uživanje u tradicionalnim portugalskim specijalitetima poput pastel de nata i sveže morske hrane. Najraniji polazak rezervisan je za 19. oktobar po ceni od 379 evra (aranžman na 3 noćenja). Na raspolaganju su i atraktivni paket aranžmani sa 4 noćenja, savršeni za kraći odmor ili produženi vikend. Panoramsko razgledanje Lisabona uključeno je u cenu za određene polaske. Program predviđa i fakultativne obilaske: Sintra, Kabo da Roka, Batalja, Nazare...

Samo dan kasnije, tačnije 20. oktobra , Rim takođe može postati vaše odredište - grad fascinatne lepote, pokrivene patinom prošlih vekova. U agenciji “Travelland” aktuelna je Last minute cena od 399 evra za aranžman na 4 noći sa polascima 20. i 27. oktobra.



Pariz, čuveni "grad svetlosti", jedna je od najposećenijih evropskih metropola. Ukoliko niste imali priliku do sada da budete u Parizu, sada je pravi trenutak da otkrijete njegovu magiju. Pariz nudi bezbroj znamenitosti i doživljaja – od šetnji uz obale Sene, poseta ikoničnom Ajfelovom tornju i umetničkom Luvru, do istraživanja šarmantnih četvrti poput Monmartra. Agencija “Travelland” je spremila svim ljubiteljima ovog grada avionski paket aranžman na 3 noćenja po ceni od 399 evra sa polaskom 24. oktobra. Boravak od 4 noćenja možete rezervisati po najnižoj ceni od 435 evra i to za polazak 26.10.