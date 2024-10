- Normalno je da jedno dete nosi trenerku tri dana u školu dok je ne isprlja, pa onda kad je isprklja, opere mama pa opet se osuši pa idemo ponovo. Nije normalno da svaki dan menjaš garderobu. To deco nije normalno . Nije ljudi normalno da gledate javne ličnosti sve po društvenim mrežama koje reklamiraju sve i svaštaa, koji reklamiraju preskupe proizvode , šminku, skupe živote, Dubai...To nije normalno, to nije istinit život - odgovorila je ona na "WTF" radiju.

- Normalno je da ste kući, da niste u Dubaiju, normalno je da jedete pasulj dva dana ili punjene paprike, musaku ili sarmu, nije normalno da jedete kavijar, gambore, lignje i tako dalje...svaki dan u Dubaiju na terasi da snimate more to nije normalno. To su lažni životi - zaključila je ona.