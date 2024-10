- Zola i Miljana, spoj katastrofa, gledamo unazad šest godina, oni četiri dana ne mogu da sastave zajedno. Nekako se uvek viđaju nedelju dana pre rijaltija. Inače celo leto, u Petrovcu smo bili na moru, ja sam prisustvovala njihovim razgovorima, jer ona pusti na interfon, tako da sam svaki razgovor čula. Celo leto joj je tražio novac, čak sam mu i ja poslala hiljadu evra, govorio je: "Dužan sam, jure me, ubiće me, ne mogu da dođem i da se opustim, mnogo sam dužan, mnogo me napinju" i onda Miljana plače: "Mama to je jedan moj honorar da mu dam, da mu dam ovo", ja joj kažem: "Miljana ti ćeš sad ovo da mu daš, za pet dana ponovo će da traži" i tako je i bilo. I onda je rekao: "Pošalji, pa ću da dođem da se vidimo", Miljana nađe neku vilu na Staroj planini, on kaže: "Gde tamo? Ja sam gledao Santorini, tamo se niko nije slikao"...Ja sam joj rekla da se mane toga, da nema ko pare da mu da i zna da si ti tu. Ona je celo leto jurila da napravi pare na drugu stranu da pošalje njemu, kocka se, ma ne možemo da je uhvatimo...Vidim da onaj balvan u svakoj izjavi govori kako je novac kod Marije. Naravno da je novac kod Marije, ja Miljanin novac čuvam i nikada ne pričam šta smo kupili, šta ima Željko, da li ima nekretnine i ostalo. I ona mi je zahvalna na tome, uvek mi kaže: "Mama, da mi nisi sačuvala, ja ne bih dinar odavno imala", a on u svakoj trećoj rečenici: "Novac kod Marije", a šta to znači? Krivo mu je što nije kod njega. On je i tužen, ja sam razgovarala sa psihijatrima, ona pije lekove, a on kao zdrava osoba svesno koristi bolesnu ženu.