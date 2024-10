- Prošle godine dali smo domaći zadatak svim ljudima koji rade na filmovima, tako što smo to napravili u Areni pred 22.000 ljudi. To je bila najveća filmska premijera na svetu. Postoji veći bioskop, ali veća premijera ne. Uradili smo drugi deo filma, sledi još jedan deo koji ćemo vam prikazati iduće godine možda u ovo vreme, možda malo kasnije. Ovom prilikom najavljujem i Acinu drugu Marakanu 2025. On je to zaslužio kao najveća balkanska zvezda. Uskoro izlazi i novi album. Ima devet pesama i duet s Mirom Škorić, što će biti njen kambek na estradnu scenu - poručio je producent Saša Mirković.