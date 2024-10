Ona je zbog te izjave naišla na žestoku osudu korisnika društvene mreže X, jer je, kako oni kažu, ona to prva radila u skorijoj prošlosti.

- Normalno je da jedno dete nosi trenerku tri dana u školu dok je ne isprlja, pa onda kad je isprlja, opere mama pa opet se osuši pa idemo ponovo. Nije normalno da svaki dan menjaš garderobu. To, deco, nije normalno. Nije, ljudi, normalno da gledate javne ličnosti po društvenim mrežama koje reklamiraju sve i svašta, koji reklamiraju preskupe proizvode, šminku, skupe živote, Dubai...To nije normalno, to nije istinit život - odgovorila je ona na "WTF" radiju.

- Normalno je da ste kući, da niste u Dubaiju, normalno je da jedete pasulj dva dana ili punjene paprike, musaku ili sarmu, nije normalno da jedete kavijar, gambore, lignje i tako dalje...svaki dan u Dubaiju na terasi da snimate more, to nije normalno. To su lažni životi - zaključila je ona.