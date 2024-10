- Došla sam juče, pa sam otišla da vidim to veštačko jezero, doduše pao je mrak pa sam nešto videla, nešto nisam. Ali, kad sam videla luna park, rekla sam: "Super, vodite me tamo". Imam modrice, ali mi je toliko lepo bilo, toliko sam se lepo provela. Neke devojke su bili moji suvozači.... Posle pet vožnji sam htela još, ali su mi rekli da to baš nije pametno, da će me posle boleti glava i da ću verovatno sa još mnogo modrica završiti - rekla je pevačica.