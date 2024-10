- Kad sam se zaljubio u Natašu, došao sam kući i počeo da pakujem stvari. Napustio sam ženu Cecu . Tokom mog boravka u Americi Nataša je našla drugog čoveka, kome sam spasao ženu. Bolovala je od leukemije i živeli su u mom stanu u Hajdelbergu. Našao sam bolnicu u kojoj će se lečiti. Tu je operisana. Momak je lep, zgodan, snažan. Pojavio se u spotu Cece Ražnatović. Klasičan vaćaroš. Sad su Nataša i on muž i žena.

Mediji su dugo spekulisali i o romasni Lukasa i Ksenije Pajčin . U intervjuu za "Story" pevačica je 2006. objasnila da su njih dvoje bliski, kao i to da ga ona štiti od zlih ljudi.

- Živeli smo zajedno godinu dana. Naša veza je bila strasna i iskrena. Za razliku od većine žena sa kojima sam bio, Ksenija nije pokušavala da me promeni. Kada bi me neko upitao da je opišem, rekao bih: 'Dobar čovek. Lepa, a nesrećna. Bila je veoma nesigurna. Kod kuće je sedela, čitala novine i gledala televiziju i pitala 'Kako je ova uspela, a ja ništa - napisao je Lukas.

- Od Ksenije sam tražio samo jedno - da ne priča novinarima o našoj vezi i to je poštovala. A san svakog muškarca je bio da ga vide sa Ksenijom Pajčin. Meni je bilo važnije da svakodnevno budemo zajedno, nego na naslovnim stranama - pisao je pevač.

Međutim, to ih nije sprečavalo da uživaju u ljubavi. Sonja i Aca su se venčali i dobili ćerku Viktoriju. Međutim, ni ovaj brak nije opstao.

On se nakon razvoda od supruge preselio se u stan na Voždovcu, dok su njegova bivša i ćerka ostale da žive u porodičnoj vili na Bežanijskoj kosi.

- Počinju svađe. Strašne. Oboje smo, naravno, grešili, ali nismo priznavali svoje greške. Kroz svađu sam shvatio da je počeo da se vraća stari Aca, koji govori ono što misli i radi ono što hoće. A pošto je to bilo zabranjeno, počeo sam da dolazim kući pijan, dekintiran, drogiran. Aca u najgorem izdanju! I sve je polako počelo da gubi smisao. Nabrajala je u svađi šta sam sve ja. Naše svađe su bile užasne. I to svađe pred decom. Od dranja nam izlete žile na vratu i kao da će eksplodirati. Tvrdoglavi oboje, ne prihvatamo svoj deo krivice. Užasne rečenice. Volim je, a vređam je. Kad sam hteo da krenem, ona mi se unela u lice. „Da nećeš da me udariš!“ A pogan jezik čak i za razjarenu ženu - opisao je njihove svađe u autobiografiji.