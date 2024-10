Sada je Samir stigao u Crnu Goru, gde ga je na aerodromu dočekala majka, a on je odmah pao majci u zagrljaj, usledio je emotivni prizor koji će mnoge rasplakati koji je Ramović podelio na svom Instagram profilu.

- Do juče sam bio u bolnici, sad sam u parku. Trebalo je ranije da izađem, ali imao sam manjih komplikacija. Predloženo mi je da ostanem još 5 dana, pokazalo se da je kreatinin malo povišen, da oko bubrega ima još tečnosti, da se limfa stvara. Primjen sam ipet na odeljenje, rašene su odrepene analize i magnetna rezinanca, bilo je uopticaju da se opet stavi dren, pa onda da se stavi stent, konzilijum lekara je doneo odluku da ne treba to raditi. Rekli su da može da se to desi dok se bubreg privikava, ja se dobro osećam, ovo je sve normalno, dešavaju se ovakve stvari. Sledi mi oporavak, sledeća dva meseca su kritična. Imunitet mi je namreno oslabljen, prva dva meseca moram baš da se pazim. Šest meseci moram da se pridržavam nekih saveta - otkrio je Samir u REDakciji i otkrio da li su mu bivša žena i deca podrška tokom teških dana.