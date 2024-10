Gošća "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji koja je iz svog ugla komentarisala zbog čega je došlo do kraha ovih brakova koji su trajali i po nekoliko decenija, bila je Vesna Vukelić Vendi , pevačica.

- Kada se stupa u brak, uslovno rečeno, uvek su prioritet deca, samim tim moramo da znamo sa kim dobijamo decu. Naravno, postoje primeri bez dece, ali ako to nije ta vezivna nit, onda nešto drugo može da zadrži čoveka, ako nema unutrašnje ljubavi, ako se sve zasniva na strasti, onda može da se iskoristi onaj stih, danas si cvet, a sutra uvela ruža. Muškarci, ti koji zemaljski žive po strastima, smatraju da je žena nakon 40 godina uvela ruža. Problem je što muškarci ženu doživljavaju lepom do 40-te godine, a žene pristaju da igraju po toj ulozi, ako nije duhovno jaka. Ako je duhovno jaka, onda je supermen, ja to mogu da svedočim iz svog života - započela je Vendi, pa zaključila: