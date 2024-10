- Ovo je veliki dan za mene. Pre svega to je dan, kad je osnovan samostalni sindikat estradnih umetnika i izvođača Srbije. Danas obeležavamo i uspešno zaključivanje kolektivnog ugovora za radna angažovanja estradno muzičkih izvođača sa proširenim dejstvom, što znači da se odnosi na sve poslodavce u Republici Srbiji i na sve estradno - muzičke izvođače. Kolektivni ugovor je, kao i što stoji u njemu, u apsolutnom interesu zaštite izvođača. Ono za šta se SEMUS opredelio u smislu, da je neko samostalni izvođač, kolektivni ugovor to štiti u određenom protokolu. To je ono što je najbitnije u ovom trenutku - Dragiša Golubović za Kurir.