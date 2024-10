- Naravno, elita ostaje elita, pa taj problem ne ostoji kad je reč o pravim VIP damama koje dopunjavaju svoj budžet povremenim susretima sa moćnim i bogatim biznismenima i političarima. One i dalje "drže cenu" - objašnjava izvor.

- U Srbiji trenutno funkcioniše nekoliko lanaca organizovane prostitucije za takozvane VIP klijente. Njima se podvode pevačice, glumice, voditeljke, a cene su od 1.000 do 5.000 evra za noć, ali najvišu cenu sad malo ko hoće da plati. Za iste ili malo veće pare mogu da dobiju nedeljni ful tretman sa tri vrhunske lepotice u nekom od luksuzni štekova po Srbiji, Crnoj Gori i Bosni.

- Do skoro svaki nastup na TV donosio je višu cenu, a ako devojka uđe u neki rijaliti, njena cena se višestruko povećavala. Sada više nije tako. Hiperprodukcija starleta uništava nam biznis. Mada, takozvane “stare koke” drže cenu, pa je skoro jedna pevačica za noć pazarila tri soma evra, a da klijent nije ni trepnuo. Sad će moći da se hvali pajtašima u Švajcarskoj da je overio "zlatnu ribicu".

Pevačice su pretežno uključene u priče o elitnoj prosituciji, a čini se da i izvori iz policije to potvrđuju.

- Neke od njih rade same, nemaju makroa i cenu određuju prema trenutnom raspoloženju ili prema tome koliko im para u tom momentu treba. Znam neke koje drže cenu na 10.000, pa ako se neko nalepi, svima lepo. Ali znam samo jednu takvu uspešnu transakciju u proteklih godinu dana. Ne smem da kažem o kome je reč, da mi ne odleti glava - kaže izvor.

Cifre variraju i kod onih koje imaju organizatora posla, pa za celonoćno druženje sa nekom od poznatih lepotica treba izdvojiti od 500 do 3.000 evrića.

- Jedino što njih razlikuje od običnih prostitutki je to što ne rade "na sat". I imaju posebne zahteve kad je reč o smeštaju. To mora da bude vrhunski. Naravno, klijenti moraju da budu provereni od strane "organizatora", a plaćanje je obavezno unapred. Makroi uzimaju od 30 do 50 odsto, što je mnogo, ali je zato diskrecija zagarantovana – završava isti izvor.