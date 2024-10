- Mi se poslednjih dana nismo čuli. Komunicirali smo samo preko menadžera. On je bio optimista. Nije pričao o smrti, iako je bilo samo pitanje dana. On je godinama postojao samo zbog rokenrola. To je taj adrenalin kada se pojavi kada neko ima konekciju sa publikom. Kad god bih ga pitao kako je, on bi rekao: "Super sam!".