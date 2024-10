Dado Polumenta je već dugo na estradi, a iako važi za "opasnog momka", najviše zbog svog izgleda, i on je doživeo neprijatnosti koje su mu ostale urezane u sećanje.

- Imao sam jednu situaciju u Novom Pazaru. Šamar sam dobio nasred bine ničim izazvano. Ne znam te ljude, ali razlog je zato što nisam hteo da dođem za taj neki sto kad su me zvali - priča Dado i otkriva da su mu rekli da treba da zna "ko ga zove"- poručio je pevač za Hajp .

- Rekao sam tada: "Vidi, da me zove ne znam ko, ja ne idem po stolovima". Onda je došao taj neki gazda kluba i ovaj iza njega mi opali šamar bez razloga. Sreća pa je tu bio moj otac. Ni danas mi nije jasno zašto se to desilo. Jedan je poginuo, ovog drugog su ubili. To Bog sve stavlja na svoje mesto – ispričao je pevač.