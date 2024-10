Nakon što je on ispričao kako je došlo do toga da oni snime duet, voditelj je zamolio Slavicu da ona da svoj komentar, pa je pevačica progovorila.

- Uvalio si me druže... Radim na projektu već par meseci. Zamolila sam Žiku za pomoć. On mi je izašao u susret. On će biti zvanični producent mog novog albuma. Ne pravdam se, ovo je istina. Žika me je onda zvao i rekao da Nenad ima pesmu i eto to se desilo. Jel sad okej? - pitala je Ćukteraš, sve vreme s osmehom na licu.